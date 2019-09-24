مسؤول أمريكي: مستمرون بفرض عقوبات على كل داعم لإيران و"حزب الله"

بيروت/ بلال البقيلي/ الخليج 365

أبلغ مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بأن واشنطن ستستمر في فرض عقوبات على كل من يدعم إيران و"حزب الله"، بحسب قناة لبنانية.

واختتم بيلينغسلي مباحثاته، خلال زيارة لبيروت بدأها مساء الأحد، بلقاء الحريري في السراي الحكومي وسط بيروت.

واكتفى مكتب الحريري بالقول إنه جرى خلال اللقاء، الإثنين، عرض للعلاقات المالية والاقتصادية بين البلدين، وفق الوكالة اللبنانية للأنباء.

بينما قالت قناة "أل بي سي" إن بيلينغسلي أبلغ الحريري بأن واشنطن ستستمر بفرض عقوبات على كل من يدعم إيران و"حزب الله" اللبناني.

وتشهد المنطقة توترات بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى؛ على خلفية ملفات منها حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة وأمن المنشآت النفطية والبرنامج النووي الإيراني.

وأعلنت السفارة الأمريكية ببيروت، في بيان أمس، أن بيلينغسلي سيشجع خلال لقاءاته على "اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته."

ويتهم "حزب الله" واشنطن بالانحياز التام لصالح إسرائيل، التي تنتهك سيادة لبنان بشكل متكرر، وتواصل احتلال أراضٍ لبنانية.

والتقى بيلينغسلي، في وقت سابق الإثنين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في منزله.

وعقب اللقاء، رفض بيلينغسلي الإدلاء بتصريحات، مكتفيًا بالقول: مساءً سيكون هناك لقاء صحفي نتطرق فيه لكل الأمور.

فيما ذكرت "أل بي سي" أن بري تحدث خلال اللقاء عن دقة الأوضاع في لبنان، لاسيما الوضع الاقتصادي (الصعب).

وبعيدًا عن الإعلام، استهل بيلينغسلي لقاءاته صباحًا بلقاء مع رئيس المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، في مقر المصرف وسط العاصمة.

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وقال سلامة، بعد اللقاء، لـ"أل بي سي"، إنها زيارة استطلاع، وليس لفرض عقوبات جديدة.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية إذا أرادت فرض عقوبات جديدة فستفرضها من واشنطن.

وتابع أن هدف الزيارة هو التواصل، خاصة بعد فرض عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك" اللبناني.

وفرضت واشنطن عقوبات على هذا المصرف، في أغسطس/ آب الماضي؛ بتهمة تسهيل الأنشطة المالية لـ"حزب الله".

واضطر المصرف بفعل العقوبات إلى طلب التصفية الذاتية من المصرف المركزي، وهو ما وافق عليه الأخير، الخميس الماضي.

وبعد لقائه مع سلامة، اجتمع بيلينغسلي مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.

وقالت الجمعية، في بيان، إن بيلينغسلي "رحب بالتزام المصارف اللبنانية بالقواعد والمعايير العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وشدد على "ضرورة متابعة هذه الجهود حرصًا على مصلحة القطاع"، بحسب البيان.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، خلال زيارته بيروت في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري: "في المستقبل، ستعلن واشنطن، ضمن العقوبات، عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله، بغض النظر عن طائفتهم ودينهم".

وصنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، في 1997، وفرضت عليه عقوبات عديدة في الآونة الأخيرة.

وبجانب العقوبات على "حزب الله"، تفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على حليفته إيران، بهدف إجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، وتغيير سياستها الخارجية في المنطقة، بينما ترفض طهران التفاوض في ظل العقوبات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.