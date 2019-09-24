ترامب: لست قلقاً من احتمال عزلي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه “غير قلق على الإطلاق” من احتمال إطلاق الديموقراطيين في الكونغرس، إجراءات لعزله.
ورداً على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة عن كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب: “ليس بشكل جدي”.
وأضاف “الشخص الذي لديه مشكلة هو جو بايدن”، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديموقراطي جو بايدن، الذي يتهمه ترامب، بالسعي لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.
وقال ترامب أيضاً: “ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب”.
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