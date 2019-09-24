ماكرون وميركل وجونسون يحملون إيران “المسؤولية” عن هجمات أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية

حمل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإثنين إيران “المسؤولية” عن الهجمات التي استهدفت في 14 سبتمب/أيلول منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ”الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك عقب لقاء ثلاثي عقدوه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه “من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات. ليس هناك تفسير آخر”.

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ويذكر أن حدة التوتر في الخليج تصاعدت منذ مايو/أيار عندما بدأت إيران خفض مستوى التزامها بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي بينما نشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية في المنطقة.

وشكلت واشنطن مذاك قوة بحرية بالاشتراك مع حلفائها بريطانيا وأستراليا والبحرين والسعودية والإمارات لمرافقة السفن التجارية، ردا على سلسلة عمليات استهدفت حركة الملاحة في الخليج.

وارتفع منسوب التوتر بشكل إضافي غداة هجمات 14 سبتمبر/أيلول التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية وتبناها الحوثيون في اليمن فيما اتهمت واشنطن والرياض بدرجات متباينة طهران بالوقوف وراءها.