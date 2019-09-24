الولايات المتحدة: اتهام كارلوس غصن بإخفاء تعويضات بقيمة 140 مليون دولار

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين أنها وجهت لكارلوس غصن ومساعده كريغ كيلي بإخفاء تعويضات بأكثر من 140 مليون دولار كان من المقرر أن يحصل عليها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان عند تقاعده.

وقالت شرطة البورصة الأمريكية في بيان إنه “منذ 2009 ولغاية توقيفه في طوكيو في 2018 شارك غصن بمساعدة كبيرة من كيلي ومرؤوسيه في نيسان في مؤامرة هدفت إلى إخفاء تعويضات بأكثر من 90 مليون دولار، كما زاد بأكثر من 50 مليون دولار المعاش التقاعدي لغصن”.

وغصن الذي لم يقر بذنبه في هذه الاتهامات ولم ينفها توصل إلى اتفاق رضائي مع شرطة البورصة الأمريكية لتسوية هذه القضية.

وأوضحت شرطة البورصة الأمريكية في بيان أنه بموجب الاتفاق الرضائي فقد وافق غصن على “دفع غرامة مدنية بقيمة مليون دولار، كما تم منعه لمدة عشر سنوات من أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة مدرجة في البورصة”.

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وأوقف غصن في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020.

وفي الربيع الماضي أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة “رينو” الفرنسية بالتآمر عليه.

وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو/تموز تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2019، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسسه غصن وترأسه سابقا.