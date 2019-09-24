فنون أبها تحتفل بالوطن سينمائيا بستة أفلام

ابها

تعرض جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد الثلاثاء ستة أفلام بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ وذلك ضمن فعالياتها الاحتفالية بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة للفنون.

و أشار مدير الجمعية أحمد السروي إلى أنه هذه الأفلام تحكي قصص مختلفة عن التنمية و الحراك الوطني التلاحمي للمملكة حيث قام على إخراجها نخبة من شباب وشابات الوطن.

سيكون الفيلم الأول “مكالمة ” للمخرج ياسر الهيجان و الثاني بعنوان ” حكاية مدينة ” للمخرج فؤاد البازلي فيما سيشارك المخرج حسن آل معافى بفيلم ” السعودية العظمى ” أما المخرج خالد حنيف فسيعرض فيلمه ” فيني همة” و يشارك المخرج رشود الحارثي بفيلم ” نحو القمة”، مضيفًا أن العروض ستشهد وستقدم الشابة شروق العتيق عرض فيلم بعنوان ” إمراءة مثلك”.

وأكد السروي أن الأفلام ستكون بارزة للشخصية السعودية في رؤية ٢٠٣٠ و عاكسة للتلاحم الوطني الكبير.