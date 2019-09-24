فنون أبها تحتفل بالوطن سينمائيا بستة أفلام

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ابها
تعرض جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد الثلاثاء ستة أفلام بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ وذلك ضمن فعالياتها الاحتفالية بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة للفنون.
و أشار مدير الجمعية أحمد السروي إلى أنه هذه الأفلام تحكي قصص مختلفة عن التنمية و الحراك الوطني التلاحمي للمملكة حيث قام على إخراجها نخبة من شباب وشابات الوطن.
سيكون الفيلم الأول “مكالمة ” للمخرج ياسر الهيجان و الثاني بعنوان ” حكاية مدينة ” للمخرج فؤاد البازلي فيما سيشارك المخرج حسن آل معافى بفيلم ” السعودية العظمى ” أما المخرج خالد حنيف فسيعرض فيلمه ” فيني همة” و يشارك المخرج رشود الحارثي بفيلم ” نحو القمة”، مضيفًا أن العروض ستشهد وستقدم الشابة شروق العتيق عرض فيلم بعنوان ” إمراءة مثلك”.
وأكد السروي أن الأفلام ستكون بارزة للشخصية السعودية في رؤية ٢٠٣٠ و عاكسة للتلاحم الوطني الكبير.
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