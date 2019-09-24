شيرين تبهر جمهور جدة.. وتوجه “رسالة حب” للمملكة

جدة - عمرو شويل أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، حفلا في جدة مساء اليوم، بمناسبة اليوم الوطني ووجهت عند صعودها على المسرح رسالة تهنئة وحب للمملكة.

وفاجأت المطربة جمهور المملكة بكشفها حقيقة حملها من المطرب حسام حبيب.

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وقالت شيرين: “إني لست بحامل”، وكانت انتشرت شائعات الفترة الماضية بشأن حمل شيرين وإخفائها الأمر.

وفي لافتة مثيرة، تفاعل معها الجمهور أقبلت شيرين على تقبيل يد حسام على المسرح فور صعوده، بينما رد إليها قبلتها عندما انتهى من كلمة وجههاا للجمهور.

ويشارك شيرين في الحفل الفنان رابح صقر، والفنانة وعد.