"تركي ال شيخ" ينشر احصائيات وأرقام موسم "اليوم الوطني الـ89"

الإثنين 23 سبتمبر 2019

المستشار تركى آل شيخ

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وجه رئیس الھیئة العامة للترفیه تركي آل الشیخ الشكر لمنسوبي الھیئة من الشباب والفتیات ممن يعملون في تنظیم الفعالیات لتخرج بالشكل الأمثل الذي يُرضي المواطن والمقیم.



وقال آل الشیخ في كلمة وجھھا لمنسوبي الھیئة: "أطمح منكم مثل ما عملنا في فعالیات الیوم الوطني، أن تعملوا في موسم الرياض والمواسم القادمة، شكراً لكم، نحن فريق واحد".

ونشر آل الشیخ مقطع فیديو يبرز جھود الشباب والفتیات فيغرفة العملیات بغرفة الترفیه، أثناء الإشراف على جمیع فعالیات الیوم الوطني في مناطق المملكة المختلفة، كما نشر في تدوينة أخرى احصائيات موسم اليوم الوطني الـ 89.