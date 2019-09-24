شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يعلن موافقة الأطراف السورية على تأسيس لجنة دستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين موافقة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في المقر الدائم بنيويورك، رحب فيه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة.

ونسب مركز أنباء الأمم المتحدة إلى الأمين العام قوله إن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، قام بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام (2015)، وسيدعو إلى انعقاد اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة.

وقال جوتيريش للصحفيين في المقر الدائم إنه يعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية التي تملكها وتقودها سوريا "يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

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ودعا الأمين العام إلى أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثه الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل مضي عملية سياسية أوسع إلى الأمام.

وفي هذا السياق، أعرب جوتيريش عن شكره لدعم أعضاء مجلس الأمن إبرام الاتفاق، وللمساهمات التي تلقاها مبعوثه الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السوري، رجالا ونساء.

وقال "سيواصل مبعوثي الخاص التشاور على نطاق واسع فيما ينفذ ولايته".

وكان مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، زار دمشق للمرة الأخيرة في يوليو لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية.