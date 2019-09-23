مترو الصين يتيح تقنية جديدة لحجز التذاكر

الإثنين 23 سبتمبر 2019

مترو الصين

كتب Advertisements الخليج 365

يجرى حاليا استخدام تقنية التعرف على الوجه في جميع أنحاء الصين في كل شيء بدءاً من تحديد المجرمين وحتى قياس اهتمام الطلاب في الفصل، والآن ظهرت لأول مرة في نظام المترو الذي يتيح لك استخدام وجهك لحجز تذكرة.



ونقلاً عن موقع “thenextweb”، فإن نظام مترو الأنفاق في مدينة شينزين الجنوبية قد بدأ باستخدام تقنية التعرف على الوجه للسماح للناس الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بالتسجيل لركوب المترو المجاني، وتقوم مدن أخرى مثل جينان وشانغهاي وتشينغداو ونانجينغ وناننينغ بتجربة هذا النظام حاليًا.

تم نشر التقنية في شينزين في 18 محطة مع 28 آلة بوابة أوتوماتيكية، تم تطويرها من قبل شركة Tencent الصينية التي تعمل أيضًا على تشغيل المترو في المدينة، كما يشير التقرير إلى أن أكثر من 500 مسافر يدفعون الأسعار عن طريق مسح وجوههم كل يوم في مدينة جينان، حيث أشار استطلاع نشرته جمعية الدفع في الصين في عام 2018 إلى أن 85% من المستهلكين مرتاحون للدفع من خلال طريقة بيومترية مثل البصمة أو مسح الوجه.