استقالة ابن عمير من «الاتحـاد العقارية».. و«هيئة الأوراق المالية» تراجـع حسابات الشركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج

أخطرت «الاتحاد العقارية» سوق دبي المالي صباح أمس بأن مجلس إدارة الشركة بصدد اتخاذ قرار بالتمرير بعد غد الخميس للنظر في الاستقالة المقدمة من ناصر بطي بن عمير بن يوسف المهيري، رئيس مجلس الإدارة. وقالت الشركة في إفصاحها: إن الاستقالة لظروف شخصية.

وفي افصاح آخر نشر مساءً، أكدت الاتحاد العقارية عدم صحة ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والامن الاقتصادي.

وصرح أحمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة و معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما نوه أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات و إحالة أصحابها إلى الجهات المختصة.

من جهتها قالت هيئة الاوراق المالية والسلع أنها تتابع ما يتم تداوله، حيث تواصلت مع مجلس إدارة الشركة والسوق المالي المختص لنشر إفصاح من الشركة حول الموضوع على أن ترسل الهيئة فرق التفتيش والتقصي المالي لمراجعة حسابات الشركة وجمع الأدلة، بالإضافة إلى خطط التفتيش الاعتيادية التي تنفذها على كافة الشركات المساهمة المدرجة.