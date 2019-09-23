شكرا لقرائتكم خبر عن 500 وظيفة سنوياً مفتوحة للمواطنين في طيران الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات، توفر وظائف لمواطني دولة الإمارات في الخطوط الأمامية لخدمة العملاء، إضافة إلى الوظائف الإدارية واللوجستية. ودعت الراغبين من أبناء الوطن إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق بهذه الوظائف في مختلف المجالات، حسب مؤهلاتهم التعليمية وميولهم المهنية.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «فرص العمل في طيران الإمارات مفتوحة دائماً أمام مواطنينا، ولدينا مختلف البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية لتأهيلهم للعمل في مختلف الأقسام».

وأضاف: «خططنا المستقبلية مبنية على الاعتماد على الكادر الوطني لتلبية متطلباتنا من الطيارين والمهندسين والفنيين من خريجي أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أو القسم الهندسي، حيث تزيد حاجتنا على 500 وظيفة سنوياً في هذه المجالات. وإضافة إلى الوظائف الإدارية والفنية، يعمل لدينا على سبيل المثال ما يزيد على 22 ألفاً من أطقم الضيافة الجوية ينتمون إلى أكثر من 140 جنسية، ونحتاج إلى 1500 أو 2000 مضيف سنوياً».

وتوفر طيران الإمارات للمواطنين وظائف للعمل في مجال خدمات المسافرين في مطار دبي الدولي، حيث تتاح لهم فرص التعرف والإشراف على مختلف إجراءات السفر والتواصل مع مختلف الجنسيات.

ويخضع المنتسبون في مختلف الوظائف لدورات تدريبية تُعرِّفهم بمهامهم وتأهلهم للعمل. ويتضمن تدريب منتسبي الضيافة الجوية دورة مدتها 8 أسابيع، تشمل جميع الجوانب المتعلقة بعملهم، وأهمها أنظمة السلامة والأمن وإجراءات الطوارئ والإسعافات الأولية، إضافة إلى الضيافة. كما يخضع منتسبو خدمة العملاء لدورات تعرّفهم إلى كافة جوانب إجراءات وأنظمة السفر، وتؤهلهم للتعامل مع المسافرين من مختلف الجنسيات.

وتوفر طيران الإمارات لموظفيها المواطنين رواتب مجزية مع العديد من الميزات الأخرى، إضافة إلى فتح باب التقدم الوظيفي أمامهم. ويمكن لمنتسبي الضيافة الجوية الترقي إلى مشرفي ومسؤولي طاقم على الطائرات، أو مدربين في كلية الإمارات للتدريب.