شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف زائر لمهرجان «إكسبوجر» الدولي للتصوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتذب المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) خلال دورته الرابعة التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أكثر من 15 ألف زائر.

وخلال أيامه الأربعة حتى اختتامه السبت، قدم المهرجان 357 مصوراً مشاركاً، و39 معرضاً فردياً، و8 معارض جماعية، و5 معارض خارجية زيّنت الشارقة ودبي، وتناولت جميعها قضايا عالمية معاصرة.

وخلال الحفل الختامي شكر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، المصورين الذين قطعوا آلاف الأميال ليروُوا حكاياتهم وفنونهم ورسائلهم لجمهور المهرجان.

وأكد أن «إكسبوجر» يبرهن كل عام على أنه أكثر من مجرد منصة لعرض إبداعات المصورين؛ إذ بات يستقطب أهم المصورين العالميين المهتمين بالدفاع عن القضايا المعاصرة التي تشمل القضايا الإنسانية والبيئية والمناخ والصراعات.

وتابع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «لم تأت إلى الشارقة 1112 صورة فوتوغرافية فحسب؛ بل جاءت 1112 قصة من جميع أنحاء العالم حدّثتنا عن الناس والطبيعة والثقافة والتقاليد والفن والحياة، والمغامرات والحرب والأزمات والأمل والإنسانية والخسارة والانتصار؛ كل هؤلاء المصورين كانوا نافذتنا على عالمنا هذا، أثبتوا لنا من خلال أعمالهم أن 7.7 مليار شخص على وجه الكرة الأرضية متصلون في أبسط وأعمق الطرق».

وشهد حفل الختام تكريم المصورين الفائزين بمسابقة «إكسبوجر» العالمية للتصوير 2019 ضمن فئات الجوائز الرئيسية؛ إذ كرّم رئيس مجلس الشارقة للإعلام، توماس نيويرث، وجاو جالامبا الفائزين عن فئة الطبيعة والمساحات، وهلينج مينت من، وسفيتلن يوسيفوف الفائزين بفئة البورتريه.

وعن فئة التصاميم المعمارية فاز المصور فهد عبد الحميد، وديريك باموجارتنر، وعن فئة الصورة الصحفية توني لو، وريني برنال، وعن فئة التصوير بالهاتف المحمول زاي يير لين، وميثيل افريج شاودوري، وعن فئة التصوير الليلي محمد بدوان، ومحمد مراد.

وفي فئة أفضل صورة إماراتية فاز نوفل جرجس عن صورة «الأيام الخوالي»، وسليمان الحمادي عن «لحظات ما قبل السباق»، وفي فئة الصغار عبد الرحمن النقيب، وعبد العزيز المنصوري.

أما الجائزة الخاصة بموظفي حكومة الشارقة ففاز بها أحمد العلي، وفهمي الاشاليلي. وعن فئة الأفلام القصيرة فازت جين جيي لو، وثايبولت فلامنت، أما جائزة مسابقة التصوير العامة فذهبت إلى المصور العالمي بيدرو لويس ساييز.

وكرّم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الحفل الفائزين بمنحة تيموثي آلن وهم: شهاب ناصري من إيران، وسيرجي بيرشكوف من روسيا، وآنا بانتيليا من اليونان، وروسي فانج من تايوان، وسانتيل كومران راجندران من الهند. كما كرّم 53 مصوراً من ضيوف المهرجان.