شكرا لقرائتكم خبر عن الخدعة الجمالية في الفن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل يحتاج جمال الفن إلى أن يكون للفن معنى؟ نحصر القضية في الشعر، فالكلمات أيسر فحصاً من لغات التعبير الأخرى. نستغني عن فلسفتي الفنّ والجمال، ونكتفي بنماذج أغلبها من الحياة الذوقية اليومية.

نسبية الجمال أدركها الفلاسفة والشعراء منذ القديم. جلال الدين الرومي (القرن السابع الهجري) كان من الأوائل، إن لم يكن الأوّل، في التقاط الفرق بين الجمال والزينة. يقول: «الغراب والطاووس كلاهما على نصيب من جماله.. الغراب ليس خلواً وإن كان بلا زينة». بعده بخمسة قرون قال الفيلسوف الفرنسي فولتير: «اسألوا ضفدعاً: ما الجمال؟ سيجيبكم: إنه أنثاي». لقد ظلم المثل الشعبي القرود: «القرد في عين أمّه غزال»، فلو سألتها لغنّت لك: «خذوا عيني شوفوا بيها».

التكوين الجماليّ لكلمات الشعر يخدع الشاعر، فتخفى عليه هشاشة المضمون. من السهل رؤية التصدّع في الشعر الكلاسيكي لوضوحه. هذا فخّ جماليّ وقع فيه الشاعر بشارة الخوري، الأخطل الصغير والرحابنة وفيروز. الجمال يوقع في الحب، والحب أعمى. شاعرنا دبلوماسي يعرف أن الكلمات مطبّات، لكن! يقول: «يبكي ويضحك لا حزناً ولا فرحاً.. كعاشق خطّ سطراً في الهوى ومحا». الشطر الأوّل فهمناه: هذا الشخص يحتاج إلى طبيب نفسي، لأنه يعاني انفعالات لا إرادية غير صادرة عن عواطف أو مواقف واعية. المسألة مختلفة في الشطر الثاني: كيف يكون عاشقاً إذا كان يخط سطراً في الهوى ويمحوه؟ يقول مثلاً: «تكاد تضيء النار بين جوانحي»، ثم يقول: لا، كنت أمزح. العشق في غير محلّه. مجنون ليلى عاشق، لكنه لم يتغيّر في عشقه، وجنونه لم يؤثر في إبداعه، ولم يخطّ سطر إحساس ويمحوه تالياً. في البيت الثاني فخّ آخر: «من بسمة النجم همس في قصائده.. ومن مخالسة الظبي الذي سنحا». المسافة بين الصدر والعجز قرون. أوّلاً: النجم ليس من جنس الظبي، ثانياً: الشطر الأولّ جوّه رومانسيّ معاصر، أمّا الظبي السانح فجوّه تراثيّ جاهليّ، سنح الظبي، أتى من جهة اليمين يتفاءلون به، بعكس البارح الذي يأتي من اليسار ويتشاءمون منه. الخوري ربما كان في «غير جوّ».

لزوم ما يلزم: النتيجة الفكرية: جمال الشعر يغدو أحياناً خداعاً سمعيّاً بصريّاً.

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