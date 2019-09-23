تفجير يستهدف نادي للدمبلة وسط العاصمة بغداد

وحسب المصدر الأمني، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن مجهولين ألقوا قنبلة صوتية على ناد للعلبة الدمبلة في منطقة السعدون، وسط بغداد، مؤكدا أن الاعتداء لم يسفر عن خسائر بشرية.

وفي السابع من الشهر الجاري، شهدت العاصمة بغداد، تفجيرا إثر عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق، بالقرب من منطقة باب الشيخ وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وبعض المحافظات بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في مختلف المدن العراقية، بالأخص الحدود العراقية السورية، لمنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.