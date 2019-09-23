"أنصار الله": 8 قتلى وعدد من الجرحى بـ42 غارة للتحالف

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "طيران العدوان شن أكثر من 42 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية على عدد من المحافظات اليمنية".

وأضاف أن "الغارات استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم وسقط على إثرها 8 قتلى وعدد من الجرحى في مديريتي سفيان وحرض".

وأشار إلى أن بين الضحايا أسرة مكونة من 7 أشخاص "4 أطفال وامرأتان ورب الأسرة"، استهدفهم طيران التحالف في منطقة السواد بمديرية سفيان في محافظة عمران.

وقدمت جماعة "أنصار الله"، الجمعة الماضية، مبادرة سلام إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.