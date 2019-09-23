إطلاق اسم الملك سلمان على شارع حيوي في أبوظبي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: احتفالا باليوم الوطني الـ 89 للسعودية، أطلقت الإمارات اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على أحد الشوارع الرئيسية في أبوظبي، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ89.

وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق اسم الملك سلمان على الشارع تكريما وتقديرا لإنجازات خادم الحرمين، حيث دشن نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أمس الشارع بحضور سفير المملكة في الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

ويعد الشارع الأكثر حيوية في أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كلم، كما يتميز بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج، ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في أبوظبي.

وفي سياق متصل احتفت مدارس الإمارات، باليوم الوطني السعودي الـ89 حيث نظمت عدة فعاليات تبرز مكانة المملكة العربية السعودية في وجدان "عيال زايد" و تأكد كذلك على عمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين .

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وونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن طلبة المدارس تغنوا بمناقب ومآثر قيادة المملكة العربية السعودية ومواقفها التاريخية المشرفة على الصعيد الإقليمي والعالمي وسعيها الحثيث لإرساء دعائم نهضة ثقافية واجتماعية وحضارية في المملكة إلى جانب جهودها ومبادراتها الإنسانية الرائدة التي تؤسس لمستقبل مشرق في عالمنا العربي.

وازدانت مدارس الدولة بالأعلام السعودية وقدم الطلبة كذلك لوحات فنية راقصة مستمدة من التراث السعودي إلى جانب ارتداء الزي التقليدي للملكة العربية السعودية وسط أهازيج فنية و تراثية تم إذاعتها عبر الإذاعات المدرسية.

مناسبة قومية

في سياق متصل قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، إن الاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين ، إنما هو احتفال بمناسبة قومية غالية ، تمثل يوما تاريخيا في حياة المنطقة والعالم ، وهو أيضا مناسبة مواتية ، للتعبير الصادق ، عن ما تجسده العلاقات الأخوية العميقة ، بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قيم ومبادئ مشتركة ، وإنجازات وعطاء متواصل في كافة المجالات.

وأضاف في تصريح له مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89 إن هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين ، إنما تمثل حجر الزاوية في استقرار المنطقة ، وسبيلا فعالا للنهضة والتقدم ، على جميع المستويات ، وأن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية ، يمر علينا هذا العام ، ونحن نشهد الإنجازات العملاقة ، التي حققتها المملكة في مختلف المجالات والميادين.. إننا في الامارات نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا ، وندعو الله سبحانه وتعالى ، أن تستمر المملكة في مسيرتها الظافرة ، بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء.

وقال معاليه ، أننا إماراتيون وسعوديون ، شعب واحد ، في بلدين يجمعهما التاريخ المشترك ، والأهداف الواحدة ، والعلاقات العميقة في كافة المجالات.