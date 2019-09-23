دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفرق بين الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس من ساعة أبل الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد أعلنت شركة أبل عن الجيل الرابع من ساعتها الذكية Apple Watch في شهر سبتمبر من عام 2018 والذي كان متاح بإصدار GPS والإصدارات الداعمة للشبكة الخلوية، والآن، قدمت الشركة الجيل الخامس من الساعة الذكية.

ولكن إذا قمنا بالنظر إلى الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس من Apple Watch، فسوف نجد أن هناك العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين الثلاثة أجيال، لهذا السبب، قمنا بعمل مقارنة سريعة بينهم لنساعدك على اختيار الجيل الأنسب.

أولاً: التصميم

الجيل الثالث:

السُمك: 11.4 ملم

مقاومة للمياه بنسبة 5ATM

الشاشة: OLED Retina مع ميزة Force Touch

الجيل الرابع:

السُمك: 10.7 ملم

مقاومة للمياه بنسبة 5ATM

الشاشة: LTPO OLED Retina مع ميزة Force Touch

الجيل الخامس:

السُمك: 10.7 ملم

مقاومة للمياه بنسبة 5ATM

الشاشة: LTPO OLED Always-On Retina مع ميزة Force Touch

وتأتي جميع الأساور متوافقة مع الثلاثة أجيال.

يتميز الجيل الثالث من ساعة أبل بهيكل مستطيل صلب مع الـ Digital Crown وزر منفصل من الجانب الأيمن، هذا وبالا ضافة إلى مكبر صوت وميكروفون من الجانب الأيسر. كما تتمكن الساعة الذكية من مقاومة الماء حتى 50 مترًا، وهي تتميز أيضًا بزجاج Ion-X أعلى الشاشة.

ويأتي جهاز تتبع معدل ضربات القلب من الجانب السفلي من الساعة، إلى جانب الأزرار المخصصة لوضع وخلع الأساور. في حين تأتي شاشة OLED Retina من الجيل الثاني من الأعلى، والتي تأتي بنسبة سطوع 1000nits.

أما عن الجيل الرابع والخامس، فهم يأتيان بنفس التصميم مع آلية أساور مماثلة، ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الطفيفة التي وضعتها أبل بين الجيلين.

يحتوي زر Digital Crown في الجيل الرابع والخامس على جهاز استشعار كهربائي لمعدل ضربات القلب مدمج فيه، هذا وبالإضافة إلى جهاز استشعار معدل ضربات القلب البصري في الجانب السفلي لحافظة الساعة.

كما يأتي الجيلين أيضًا بشاشة أكبر مع حواف مستديرة مع الاستفادة الكاملة من المساحة المتاحة وينتج عن ذلك تصميم أكثر وضوح. ومع ذلك، فإن الجيل الرابع يظهر بشاشة بنسبة أبعاد أكبر، في حين يأتي الجيل الخامس بشاشة Always-On Retina، وهو العامل الرئيسي الذي يفرق بين الجيلين.

ثانيًا: إصدارات

الجيل الثالث:

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متوفر بالألمنيوم فقط مع لونين وإصدار Nike+

الجيل الرابع:

لم يعد متوفر على متاجر أبل

الجيل الخامس:

متوفر بالألمنيوم والستانلس ستيل مع ثلاثة ألوان، بالإضافة إلى إصدار من التيتانيوم متوفر بلونين، هناك أيضًا إصدار من السيراميك والمتوفر بلون واحد مع طرازات Nike+ و Hermès.

وعلاوةً على ذلك، يوجد إصدارات GPS و GPS + Cellular لكل من الجيل الثالث والخامس.

ثالثًا: الأداء

الجيل الثالث:

معالج S3 ثنائي النواة

شريحة W2 اللاسلكية

دعم Bluetooth 4.2

مقياس الارتفاع البارومتري

مستشعر الإضاءة المحيطة

نظام GPS مدمج

جهاز استشعار بصري للقلب

مقياس التسارع

جيروسكوب

شبكة Wi-Fi 802.11b/g/n بسرعة 2.4 جيجاهرتز

بطارية تعمل حتى 18 ساعة

الجيل الرابع:

معالج S4 ثنائي النواة

شريحة W3 اللاسلكية

دعم Bluetooth 5.0

جهاز كهربائي لاستشعار للقلب

ميزة اكتشاف السقوط

مقياس الارتفاع البارومتري

مستشعر الإضاءة المحيطة

نظام GPS مدمج

جهاز استشعار بصري للقلب

مقياس التسارع

جيروسكوب

شبكة Wi-Fi 802.11b/g/n بسرعة 2.4 جيجاهرتز

بطارية تعمل حتى 18 ساعة

الجيل الخامس:

معالج S4 ثنائي النواة

شريحة W3 اللاسلكية

دعم Bluetooth 5.0

جهاز كهربائي لاستشعار للقلب

ميزة اكتشاف السقوط

بوصلة

مقياس الارتفاع البارومتري

مستشعر الإضاءة المحيطة

نظام GPS مدمج

جهاز استشعار بصري للقلب

مقياس التسارع

جيروسكوب

شبكة Wi-Fi 802.11b/g/n بسرعة 2.4 جيجاهرتز

بطارية تعمل حتى 18 ساعة

وسوف تدعم الأجيال الثلاثة نظام تشغيل WatchOS 6 والذي سيصل بحلول 19 سبتمبر، وكذلك أيضًا الجيل الأول والثاني، بالرغم من أنه سيصل في وقت لاحق لهذين الجيلين. وجدير بالذكر أن الإصدار القياسي من الساعة الذكية لا يدعم إصدار WatchOS 5 وبالتالي فلن يدعم WatchOS 6 كذلك.

رابعًا: السعر

يبدأ سعر الجيل الثالث من Apple Watch من 199 دولار، في حين يبدأ سعر الجيل الخامس من 399 دولار. وبالنظر إلى أن أبل توقفت عن بيع الجيل الرابع، فهو غير متاح الآن.

المصدر

هذا الموضوع الفرق بين الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس من ساعة أبل الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.