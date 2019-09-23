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الزبيدى يدعو إلى الإفراج عن القروى ضمانا لمصداقية الانتخابات الرئاسية التونسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 دعا المرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية عبد الكريم الزبيدي إلى إطلاق سراح نبيل القروي المرشح للجولة الثانية من الانتخابات، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

 

واعتبر الزبيدي - في تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الإثنين - أن الانتخابات التي لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور.

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ودعا الزبيدي المواطنين إلى انتخاب الشخص الذي يرون فيه الكفاءة والخصال اللازمة لمنصب رئيس الجمهورية في إطار شريف ومشرف لتونس في الداخل والخارج.

 

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت جولتها الأولى في 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعد حصول قيس سعيد على 4ر18% من أصوات الناخبين، بينما حصد نبيل القروي 6ر15% من أصوات الناخبين.

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