شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة": بلجيكا تجدد دعمها لخطة البعثة الأممية من أجل السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت بلجيكا دعمها لخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام فى ليبيا الدكتور غسان سلامة، من أجل السلام فى ليبيا، والتى تتألف من ثلاث خطوات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، الاثنين، إن المبعوث الأممى الدكتور غسان سلامة التقى المدير العام للشؤون متعددة الأطراف والعولمة فى وزارة الخارجية البلجيكية اكسيل كينيس، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

والتقى سلامة مع مسؤولة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجرينى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إلى أن الطرفين بحثا آخر التطورات فى ليبيا ودعم ومساهمة الاتحاد الأوروبى فى إحلال السلام فى ليبيا وإعادة إحياء العملية السياسية.