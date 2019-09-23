هيئة فلسطينية تدعو أمين عام الجامعة العربية لزيارة غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة، الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لزيارة القطاع، الذي لم يسبق له زيارته من قبل.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، لأبو الغيط، وسلمتها للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، من خلال وفد يزور القاهرة، وفق بيان أصدرته الهيئة، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وحثت الهيئة، الجامعة، في رسالتها، على "دعم الجهود المصرية لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة والاتفاقيات الموقعة".

وطالبت الهيئة الأمين العام وكل أجهزة الجامعة بـ"العمل الحثيث لرفع الحصار عن قطاع غزة، وتقديم الدعم لسكانه، والتصدي لمخططات الضم الاستيطاني الزاحف في الضفة وتهويد مدينة القدس واستباحة الأماكن المقدسة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر توفير شبكة أمان ودعم عربي للفلسطينيين".

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كما دعت لتحرك "دبلوماسي وسياسي لإدانة جرائم الاحتلال ومحاسبته على جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار والأسرى في سجون الاحتلال".

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

وتواصل إسرائيل حصار غزة للعام الـ13 على التوالي، رافقه غلق للمعابر التجارية والمدنية، توقفت على إثره حركة الصادرات والواردات، يضاف لذلك، بطء إعادة إعمار القطاع، بعد 3 حروب آخرها عام 2014.

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