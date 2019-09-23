“الأسمري” كلمة الوطن تحمل معاني كبيرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

أكد فائز بن سعد بن محسن الأسمري نائب رئيس المجلس البلدي بوادي بن هشبل أن ‏الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة ، ولكنّها تحمل معاني عظيمة وكثيرة نعجز عن حصرها.

‏وأضاف 89عامًا من المجد والرخاء، والأمن والأمان، والتطور والأزدهار .. ستبقى شامخًا يا وطني.

‏كل عام والوطن وقيادته بشموخٍ و عز و فخراً للمسلمين