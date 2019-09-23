جونسون: حان الوقت لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الإثنين، إنه بغض النظر عن آراء الجميع في الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، فإن الوقت قد حان للتفاوض على اتفاق جديد.

وقال جونسون لقناة “سكاي نيوز” التلفزيونية في مقابلة: “كيف نرد على ما فعله الإيرانيون بشكل صريح؟ ما تفعله المملكة المتحدة هو محاولة جمع الناس معاً وتهدئة التوتر”.

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وجاءت تعليقات جونسون بينما تجمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك حيث من المنتظر مناقشة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف جونسون، “مهما كانت اعتراضاتكم على الاتفاق النووي القديم مع إيران، حان وقت المضي قدماً وإبرام اتفاق جديد”.

من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أتفق مع جونسون على أننا في حاجة لاتفاق نووي جديد مع إيران”.