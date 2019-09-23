لاحتوائها على مادة مسببة للسرطان.. الهيئة العليا للأدوية تقر سحب ومنع هذه الأدوية

الإثنين 23 سبتمبر 2019

مادة ranitiden

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وجهت الهيئة العليا للأدوية بسحب ومنع بيع كافة الادوية التي يدخل في تكوينها مادة ranitiden بعد ان أفادت تقارير عدد من هيئات الادوية الدولية باحتمال وجود شوائب من مادة nitrosodinmm ethylamine المسببة للسرطان.

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ووفق تعميم صادر عن الهيئة، فيمنع بيع واستخدام الأدوية التي تحتوي هذه المادة الفعالة بجميع اشكالها الصيدلانية والتراكيز المختلفة ومن الشركات والاسماء التجارية من السوق اليمنية حتى التأكد من خلوها من تلك الشائبة بناء على نتائج التحاليل المعتمدة لدى الهيئة والتي ستعمل على نشره واعلان نتائج هذه التحاليل حال استكمالها.

وأكدت الهيئة على توقيف وصف وصرف هذه المستحضرات واعادتها إلى الوكلاء والموزعين في كافة انحاء اليمن بأسرع وقت ممكن وابلاغ الادارة العامة بالهيئة العليا للأدوية بعدن وفروعها في صنعاء والحديدة وتعز والمكلا عن اي عراقيل قد تواجههم.

وحثت الهيئة جميع الاجهزة الرقابية بالمتابعة.. منبهة إلى ضرورة الابلاغ عن اي اثار جانبية او شكوی من وجود اي منتج صيدلاني.