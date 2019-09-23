شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة يوم بلا ورق..توفير استهلاك 2.5 مليون ورقة في يوم واحد بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت 21 مؤسسة ضمن مبادرة يوم بلا ورق التي أطلقتها هيئة البيئة ـ أبوظبي يوليو الماضي بالتعاون مع شبكة المؤسسات الخضراء في التقليل من استهلاك أكثر من 2 مليون ونصف ورقة خلال يوم واحد.



وأوضحت هيئة البيئة ، حسبما نقلت جريدة الرؤية الإماراتية ، أن تعاضد الجهات في إنجاح المبادرة ساهم في حماية 330 شجرة و307,937 لتراً من المياه، مشددةً على أن ترشيد استهلاك الورق له الأثر الأكبر في المساهمة بتقليل البصمة البيئية.

وتنظم هيئة البيئة مبادرة يوم بلا ورق كل عام للمساهمة في استدامة النظم الطبيعية في إمارة أبوظبي والحد من آثار التغير المناخي والحث على ترشيد استهلاك الورق.

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واستعرضت هيئة البيئة 10 نصائح للحد من استخدام الورق منها عقد اجتماعات خالية من الورق، التفكير قبل استخدام المناديل الورقية، الابتعاد عن طباعة الورق، أو الطباعة على جانبي الورقة والاستفادة من التقنيات الإلكترونية للتقليل من الورق وإعادة استخدامه وتدويره.

ولفتت إلى أهمية الحرص على إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس وإجراء عمليات تدقيق كمية الورق المستهلك وحجم النفايات الناتجة عنه.

وتضم شبكة المؤسسات الخضراء مجموعة من الهيئات الملتزمة بقضايا البيئة وتشجع على تعزيز الحوار والتعاون بين الجهات في جميع المجالات من القطاعين الحكومي والخاص، عبر تقييم انبعاثات غازات الدفيئة ومشاركة المصادر وأفضل الممارسات في هذا المجال.