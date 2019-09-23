مسئول أمريكى يرحب بالتزام البنوك اللبنانية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحّب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، بالتزام البنوك اللبنانية بالقواعد والمعايير العالمية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة متابعة هذه الجهود حرصا على مصلحة القطاع المصرفي اللبناني.

جاء خلال اجتماع العمل الذي عقده "بيلنجسلي" والوفد المرافق له، اليوم، مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، وذلك في إطار زيارته إلى لبنان للقاء كبار المسئولين الرسميين والمصرفيين.

وذكر بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان أن مساعد وزير الخزانة الأمريكي أعاد - خلال اللقاء - تأكيد موقف بلاده الداعم للاقتصاد اللبناني، وبصورة خاصة القطاع المصرفي.

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وكان "بيلنجسلي" قد التقى في وقت سابق من اليوم برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاءين منفصلين، وسط تكتم شديد حول مضمون المحادثات، كما أنه لم يقم بالإدلاء بأي تصريح صحفي في ختام اللقاءين، على غير ما هو معتاد من قبل المسئولين الدوليين والأمريكيين عقب إجراء زيارات مماثلة.

من ناحية أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن زيارة مساعد وزير الخزانة لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي إلى بيروت والتي تستمر ليومين يلتقي خلالهما كبار المسئولين الرسميين، سيشجع خلالها لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من "حزب الله" وغيره من الجهات التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته.