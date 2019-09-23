شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع السعودية وفريق فرسان الإمارات فى عروض جوية احتفالا باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الدفاع بالسعودية، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة ، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.



يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 .



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