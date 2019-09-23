- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع السعودية وفريق فرسان الإمارات فى عروض جوية احتفالا باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة الدفاع بالسعودية، ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم بعروض جوية بعدد من تشكيلات الطائرات المقاتلة، وبمشاركة كل من فريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات للطيران في احتفالات اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، أن مجموعة من الطائرات المقاتلة المطلية باللون الأخضر، وبشعارات المملكة بالاستعراض في كل من الرياض والشرقية وجدة ، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع( F15s ،F15C، تورنيدو، تايفون ) وطائرة (MRTT )المخصصة للتزود بالوقود، حيث جُهّزت خصيصا للمشاركة في هذه الاحتفالية.
يذكر أن هذه العروض تأتي ضمن مشاركة وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المسلحة بالاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 89 .
000-233158681569260081278 (1)
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودية وفريق فرسان الإمارات فى عروض جوية احتفالا باليوم الوطنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.