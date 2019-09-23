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مجلس الوزراء الكويتى يشيد بتعامل السعودية مع أضرار هجوم أرامكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أشاد مجلس الوزراء الكويتي، بالإنجازات التي حققتها السعودية في التعامل بشكل قياسي مع الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو)، بعد استهدافهما الأسبوع الماضي.

 

وأكد "الوزراء الكويتي" - في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد - ثقته في حكمة وقدرة السعودية على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية.

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وشدد على وقوف الكويت مع المملكة بكل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.. متمنيا لها دوام الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة من كل مكروه.

 

وبمناسبة اليوم الوطني للسعودية، تقدم مجلس الوزراء الكويتي بخالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير ، وللشعب السعودي، سائلا المولى عز وجل للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

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