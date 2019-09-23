احذر..9 أطعمة شائعة تسبب الزهايمر

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

كشف موقع " ويب إم دي" الأمريكي المختص في الأطعمة وأساليب الحياة الصحية، عن العادات الغذائية التي تؤثر على صحة الإنسان ومعدل وزنه، مبينًا أن هناك أطعمة شائعة بين شعوب العالم تسبب الزهايمر على المدي البعيد، ومن الممكن أن تؤثر على معدل الذكاء على المدي القريب، وحذر العلماء والأطباء من هذة الأطعمة وضرورة تجنبها أو تقليل تناولها.



السكريات يطلق عليه الأطباء اسم "السم الأبيض"، فعندما تتناوله يرتفع مستوى الجلوكوز بالدم فيعطى الجسم دفعة من النشاط والطاقة، ولكنها سرعان ما تقل بالدم، فتشعر بالهبوط، وبذلك يؤثر على المخ، ويؤثر سلبًا على الذاكرة، فضلا عن أنه يسبب زيادة الوزن التي تسبب مشاكل صحية أسوأ، وينصح الأطباء بتجنب جميع أنواع الحلوي التي تحتوي على نسب مرتفعة من السكرة، وتعد الكمية المناسبة لجسم الإنسان 3 ملاعق من السكر.

الملح يعد الملح الجانب الآخر للسم الأبيض، ففضلا عن أن الملح يرفع مستوى الضغط بالدم، ويسبب مشاكل بالقلب، لكن الصوديوم أيضا يؤثر على الوظائف الادراكية وتضعف القدرة على التفكير والتركيز وتسبب مرض ألزهايمر على المدي البعيد، بالإضافة إلي ذلك يعد الملح من الأطعمة التى تسبب الإدمان، وعند الامتناع عن تناولها قد يؤدى إلى مشاكل أكبر، لذلك خفف من تناول المخللات وقلل الملح قدر الإمكان في الطعام.

الوجبات السريعة بحسب دراسة لجامعة مونتريال بكندا عام 2017 فأن الوجبات السريعة تسبب تغير المواد الكيميائية في الدماغ، وتؤثر على إفراز هرمون الدوبامين وهي المادة المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مما يؤثر على الوظائف الإدراكية والقدرة على التعلم والذاكرة، وينصح الأطباء بالامتناع نهائيها عن تناول الوجبات السريعة خاصة للأطفال.

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الأطعمة المقلية تحتوى الأطعمة المقلية على نسبة كبيرة من الدهون الغير مشبعة، التي تدمر الخلايا العصبية بالمخ، وتؤثر على التذكر والتركيز وتسبب ضعف الذاكرة على المدي البعيد، بعض الزيوت أسوأ من غيرها، ويعتبر زيت عباد الشمس الأكثر سمية، فتجنبوا استخدامه.

لأطعمة المصنعة تؤثر الأطعمة المصنعة أو النصف مطبوخة على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن تسبب اضطرابات تنكسية في الدماغ، وتسبب أمراض مثل ألزهايمر.

الكربوهيدرات المكررة الكربوهيدرات المكررة تؤثر على وظائف الدماغ والصحة العامة، وكل ما عليك هو استبدل أطعمتك العادية أرز بالأرز البني، وتناول الحبوب الكاملة بدلا من العادية.

أطعمة تسبب ألزهايمر.. البروتينات المصنعة تعتبر البروتينات هي الخطوة الأولى لبناء العضلات، لكن اللحوم المصنعة مثل النقانق والسويس تؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي.

وينصح باستبدال تلك الأطعمة بالبروتين الطبيعي مثل الأسماك السالمون والتونة.

الدهون الغير مشبعة تشبب الدهون الغير مشبعة عدد من المشاكل منها السمنة وارتفاع الكوليسترول بالدم الذي يؤدى لمشاكل الدماغ، لكن الخطورة الأكبر هي انها تجعل الدماغ بطيئة، وتؤثر على رد الأفعال ونوعية الاستجابة، كما أنها تزيد من مخاطر السكتة الدماغية، كما أن استهلاكها لفترات طويلة يمكن ان يسبب انكماش في الدماغ الذي يؤدى إلى ألزهايمر على المدى البعيد، وينصح بالامتناع عن تناول تلك الدهون.

بدائل السكر واحد من أكثر المنتجات انتشارًا في الأسواق هي مادة الاسبارتام، وهو محلى صناعي يستخدمه الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لأنها تحتوى على سعرات حرارية أقل، وعلى الرم من فوائدها إلا انها تؤثر على الدماغ، وتسبب تلف المخ، وتؤخر الوظائف الإدراكية.