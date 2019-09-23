بمناسبة العيد الوطني… الوليد بن طلال يوجه رسالة إلى السعوديين

© REUTERS / POOL

قال الوليد بن طلال إن المستقبل سيكون جميلا جدا، مشيرا إلى أنه متفائل جدا بهذا المستقبل، مضيفا "دام عزك يا وطن. السعودية همة حتى القمة".

تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاء اختيار هذا اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد العزيز يوم 23 أيلول/سبتمبر 1932، هذا اليوم لإعلان "قيام الوطن".

وشهدت عدة مدن سعودية احتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي يصادف اليوم الاثنين؛ وانطلقت في عدة مدن فعاليات مختلفة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

Advertisements

وأطلق المواطنون بهذه المناسبة، الألعاب النارية في مدن ومناطق بأنحاء المملكة، كما بينت مقاطع مصورة نشرت على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، منذ يومين، عن فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأطلقت للمرة الأولى فعالية "تجارب السعودية".

وتهدف هذه الفعالية إلى أخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة في المملكة، تتضمن ورش عمل فنية وثقافية، ومغامرات طبيعية، وأنشطة رياضية، وزيارات تاريخية.

ويحيي عدد من الفنانين السعوديين والعرب حفلات غنائية وفنية بهذه المناسبة، وذلك في مدن الرياض وجدة وغيرها.