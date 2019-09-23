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© REUTERS / POOL
تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
وجاء اختيار هذا اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد العزيز يوم 23 أيلول/سبتمبر 1932، هذا اليوم لإعلان "قيام الوطن".
وشهدت عدة مدن سعودية احتفالات باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، الذي يصادف اليوم الاثنين؛ وانطلقت في عدة مدن فعاليات مختلفة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.
وأطلق المواطنون بهذه المناسبة، الألعاب النارية في مدن ومناطق بأنحاء المملكة، كما بينت مقاطع مصورة نشرت على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، منذ يومين، عن فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأطلقت للمرة الأولى فعالية "تجارب السعودية".
وتهدف هذه الفعالية إلى أخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة في المملكة، تتضمن ورش عمل فنية وثقافية، ومغامرات طبيعية، وأنشطة رياضية، وزيارات تاريخية.
ويحيي عدد من الفنانين السعوديين والعرب حفلات غنائية وفنية بهذه المناسبة، وذلك في مدن الرياض وجدة وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة العيد الوطني… الوليد بن طلال يوجه رسالة إلى السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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