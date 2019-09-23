شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الإعلام الحربى للجيش الليبى تعلن تقدم القوات فى محور العزيزية بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الإعلام الحربى التابع للقيادة العامة للجيش الليبى ، اليوم الإثنين، عن تقدم الوحدات العسكرية فى محور العزيزية، والسيطرة على مراصد ونقاط جديدة.

وقالت الشعبة ، فى بيان صحفى، تم تدمير عدد من الآليات والعربات للمجموعات الإرهابية التى تراجعت أمام كثافة نيران وحدات التابعة للقوات المسلحة الليبية ، مضيفة أن مقاتلات سلاح الجو الليبى استهدفت موقعًا لمجموعات إرهابية بمحور الهيرة، ما أسفر عن تدمير أربعة آليات، وسقوط 20 قتيلا فى صفوف المليشيات، مشيرا إلى أن القوات الجوية تُغطى كافة مناطق العمليات فى طرابلس، وسيكون أى تمركز أو تحرك مشبوه هدف مشروع لها.

كانت الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة الليبية، قد أحرزت تقدمًا فى المنطقة المُحيطة بمعسكر اليرموك، مُعززًا بغطاء جوى، بعد أن خاضت معارك عنيفة خلال 48 ساعة الماضية، والتى أسفرت عن مقتل قادة محاور المليشيات الإرهابية.