شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 حوثيين وإصابة آخرين فى اشتباكات بمحافظة إب اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قتل 4 حوثيين وأصيب آخرون في اشتباكات مع أهالي القرى بمحافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية يمنية وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد - إن ميليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت عددا من البلدات والقرى بمحافظة إب، واشتبكت مع مسلحين قبليين؛ ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وأشارت إلى أن الميليشيات حاصرت منازل قبيلة "آل فاضل" وهاجمتها بالقذائف؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أسرة "آل فاضل" من بينهم أحد أبرز القيادات المحلية في حزب "المؤتمر الشعبي".
يأتي هذا بعد يومين من اشتباكات حوثية داخلية أدت إلى مقتل 4 وإصابة عدد آخر من المسلحين الحوثيين، في مدينة إب وسط اليمن.
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