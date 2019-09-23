شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد التزامها بالعمل على تطوير مختلف أطر التعاون مع الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، التزام بلاده بالعمل على تطوير مختلف أطر التعاون مع الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا بما تقوم به من دور محوري في كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي وفي تحقيق الأمن والسلم الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير البحريني مع رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مشيرة إلى أن الجانبين تطرقا إلى أهم القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وخلال اللقاء، تقدم وزير الخارجية البحريني بالتهنئة لتيجاني محمد باندي، على ما حظى به من ثقة من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وانتخابه رئيسًا للدورة الحالية للجمعية العامة.. متمنيا له كل التوفيق في الاضطلاع بمهامه وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بما يخدم مصالح جميع دول العالم.

من جانبه، نوه باندي، بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم كبيرين في شتى المجالات وجهودها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشيدًا بسياسة البحرين التي ترتكز على دعم التعاون الدولي لضمان التغلب على التهديدات المحدقة بدول العالم أجمع.