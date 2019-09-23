شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتل المركز الأول كأكبر دولة مانحة للمساعدات فى اليمن عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن الإمارات احتلت المركز الأول عالميًا كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019 وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019 ولغاية 23 سبتمبر 2019 .

وأفاد التقرير بأن قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ 2015 وحتى 23 سبتمبر 2019 قد بلغت 21.70 مليار درهم .."5.91 مليار دولار أمريكي".

واستحوذت المساعدات الإنسانية نسبة 37 بالمائة من إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة، أي 7.93 مليار درهم " 2.16 مليار دولار أمريكي".

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بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63 في المائة من قيمة المساعدات الإماراتية أي مبلغ 13.70 مليار درهم " 3.73 مليار دولار أمريكي".

وشملت المساعدات المقدمة 15 قطاعًا رئيسيًا مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.

وشملت المساعدات الإماراتية كافة مظاهر الحياة في اليمن بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.