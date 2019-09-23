شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير عام الجوازات: احتفالات اليوم الوطنى يعكس جودة الأداء الأمنى بجميع مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب مدير عام الجوازات، اللواء علي سعيد الزهراني، أن احتفال شعب المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني التاسع والثمانون، على توحيد هذه الأرض الأبية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي ونحن ننعم بالأمن والاستقرار.

وأوضح حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، يعكس جودة الأداء الأمني في جميع مستوياته واتجاهاته، إضافة إلى تنامي الوعي المجتمعي تجاه مشاركة رجال الأمن في حماية الوطن ومن يقيم على ترابه، رغم المحاولات البائسة من قبل بعض أعداء هذا البلد الآمن والميليشيات التابعة لهم التي تهدف بين الحين والآخر للإضرار بالحالة الأمنية التي يعيشها المواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة, مفيداً أن هذه المحاولات فشلت ولله الحمد فشلت وذلك بفضل الله ثم التعاون المتكامل بين القطاعات الأمنية والعسكرية.



وأوضح نائب مدير عام الجوازات أن المؤسسة الأمنية ومنظومتها المتعددة تُعد حجر الزاوية في العملية التنموية والسياج الآمن للحفاظ على المكتسبات وإعطاء الثقة لتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية الناجحة.

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وقال اللواء الزهراني : وتعمل وزارة الداخلية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وقطاعاتها المعنية على حفظ الأمن في مناطق المملكة العربية السعودية كافة من مراكز المدن الكبرى وحتى الحدود الداخلية للدولة، وهذا ما أسهم بشكل مباشر في قدوم الاستثمارات العالمية والشركات الدولية في القطاعات الحيوية من الشرق والغرب إلى المملكة والمشاركة في صناعة البنى التحتية وتشغيل المشاريع العملاقة المعززة للمكانة الاستثمارية والاقتصادية في هذا البلد الأمين والمحققة لرؤية 2030.



وأضاف : بفضل الله ثم بإدارة سمو وزير الداخلية، شهدت القطاعات الأمنية تطوراً نوعياً في الأداء الميداني المتطور، واعتمادها على الله في عملها ثم بتوظيفها للخدمات الإلكترونية والتقنية في أعمالها ، خصوصاً القطاعات ذات الطابع الخدمي.



وأكد أن المديرية العامة للجوازات بقيادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أحد أهم القطاعات الأمنية التي عملت على مواكبة التقدم الإلكتروني والتحول الرقمي، حيث تحرص على تقديم خدماتها للمستفيدين بشكل سهل للإجراءات، وآمن للخصوصية ، بما يضمن أعلى درجات الرضى من قبل المستخدمين لمنصاتها، من المواطنين أو المقيمين ، وبما يخدم الأداء الاقتصادي الأمثل ويحقق المرونة والأمان للقادمين للمملكة والمقيمين بها لأي غرض أو نشاط قدموا وتواجدوا من أجله.



وسأل نائب مدير عام الجوازات اللواء علي سعيد الزهراني الله عز وجل أن يحفظ أمن المملكة ويحفظ القيادة الرشيدة.