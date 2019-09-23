القاهرة وروما تبحثان مستجدات أزمة ريجيني والتطورات في ليبيا

القاهرة / الخليج 365
بحثت القاهرة وروما، الإثنين، جهود كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، بنيويورك، على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وتناول اللقاء "العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وناقش الجانبان "التعاون المشترك بين الدولتين بشأن التحقيقات فى قضية الطالب الإيطالي ريجينى، للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".
وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل حاد عقب مقتل ريجيني (26 عاما) والعثور على جثته بمصر، في فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.
وتتهم وسائل إعلام إيطالية، أجهزة الأمن المصرية، بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي القاهرة صحته.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلنت روما فتح تحقيقات بحق 5 مسؤولين أمنيين مصريين.
وأعلن البرلمان الإيطالي، في الشهر ذاته تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيره المصري احتجاجا على سير التحقيقات.
ووفق البيان، تطرق اللقاء أيضا إلى بحث ملفات إقليمية ودولية، بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأوضاع في ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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