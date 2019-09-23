طهران: يجب على بريطانيا التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية

طهران/ الخليج 365

قالت إيران، الإثنين، إنه يجب على الحكومة البريطانية التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية، بدلا من توجيه التهم لطهران.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي علی تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول احتمالية ضلوع طهران في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية.

ووفق وكالة "مهر" الإيرانية، أضاف موسوى: "بدلا من المحاولات الیائسة ضد إيران، يجب علی الحکومة البريطانية أن تتوقف عن بيع الأسلحة الفتاكة للسعودية".

وتابع قائلا، إن "ذلك مطلب للعدید من شعوب العالم".

وأكد أن "اتهامات بريطانيا تجاه طهران جاءت بهدف تبرئة نفسها من التهم الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء البريطاني إن "المملكة المتحدة تُسند المسؤولية بدرجة عالية جدا من الاحتمال إلى إيران عن الهجوم".

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ومن المقرر أن يلتقي جونسون بالرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وهذه هي المرة الأولى التي تحمل فيها بريطانيا بشكل مباشر إيران المسؤولية عن الهجوم على أرامكو.

والسبت قبل الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية، والإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.