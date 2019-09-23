الميلبي يوجه بمشاركة رجال اﻷمن بمناسبة اليوم الوطني 89

صحيفة الخليج الإلكترونية بناء على توجيهات المدير التنفيذي للمجمع الصحي بمحافظة ينبع اﻷستاذ عبدالرحمن بن صﻻح الميلبي بالمشاركة الميدانية لتهنئة رجال الأمن بمحافظة ينبع فقد قام المجمع بتقديم الورود والهدايا في مناطق مختلفة لرجال اﻷمن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 89.

معربا الميلبي عن سروره وبهجته بالمناسبة السعيدة على قلب كل سعودي مجددا البيعة والوﻻء لقادة البلاد

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