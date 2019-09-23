دعت المديرية العامة لحرس الحدود مَن سبق لهم التقدم على الوظائف الصحية بحرس الحدود لاستكمال إجراءات المقابلات الشخصية حسب الرسائل النصية التي ستصل لكل مرشح والموضح بها المواعيد المحددة لمن تم ترشيحهم. ونشرت المديرية العامة قائمة بأسماء المرشحين على الوظائف الصحية التالية (أخصائي تمريض – أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان – أخصائي إسعاف وطب طوارئ – أخصائي علاج طبيعي – أخصائي مختبر – صيدلي – طبيب مقيم – فني تمريض – مساعد صحي – مساعد صيدلي). وفيما يلي الأسماء

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. “حرس الحدود” تدعو مَن سبق لهم التقدم على الوظائف الصحية استكمال إجراءات القبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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