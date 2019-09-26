"القضاء الأعلى المصري" ينتدب المستشار "باسم زيدان" للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب

اعتمد مجلس القضاء الأعلى المصري حركة التنقلات القضائية للعام القضائي 2019/2020، وشملت الحركة ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل بمعهد البحوث الجنائية، والتدريب للنيابة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل وذلك لحاجة العمل.

وشملت حركة الندب تعيين المستشار المصري باسم زيدان عضوا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.

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يذكر أن المستشار المصري باسم زيدان أحد القضاة المصريية المتميزين بمحكمة الاستئناف .

جدير بالذكر أن المعهد يقدم خدمة تدريبية متميزة لتدريب السادة أعضاء النيابة العامة حديثي التعيين، ويتم ذلك عن طريق عقد دورات نظرية فى عمل النيابة العامة .

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