السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا في نيويورك

جاء ذلك حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، نقلا عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، على صفحته بموقع "فيسبوك" أن السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس الوزراء الإيطالي على إعادة تعيينه مجددا رئيسا للحكومة الإيطالية، مشيدا سيادته بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن "اللقاء تطرق كذلك إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

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ويلتقي الرئيس السيسي عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان من بينهم قمة ثلاثية، عقدها السيسي والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني والرئيس العراقي برهم صالح.

ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر / أيلول الجاري.