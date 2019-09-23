رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: أصيب عشرة شبان فلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المدمع عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
يشار إلى أن عشرات الشبان الفلسطينيين تظاهروا من جامعة بيرزيت شمال رام الله وصولا إلى حاجز بيت ايل شمال رام الله دعما وإسنادا للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واندلعت مواجهات بين طلبة جامعة بيرزيت وقوات الجيش الإسرائيلي التي استخدمت وسائل القمع والتفريق ضدهم حين أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع.
وتقول الأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية قتلت 189 فلسطينيا منذ انطلاق المسيرات وحتى نهاية عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 10 فلسطينيين برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي شمال البيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.