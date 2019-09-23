الملك سلمان: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، ونتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الجتماعي "تويتر" نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

وشارك محرك البحث الشهير ( google ) في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 الذي يصادف يوم 23 سبتمبر ، حيث قام بتغيير صورة العرض إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي عبر شعاره الذي يحمل صوراً متنوعة تعبر عن احتفالات المملكة، وإظهار أبرز معالم السعودية.

كما توشحت حروف قوقل باللونين الأبيض والأخضر تجسيداً للعلم السعودي .

وتحتفي المملكة هذا اليوم باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام ، مستذكرين توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.

العلماء يحتفون

وفي سياق متصل، شارك كبار الدعاة وعلماء الدين في المملكة، بالاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد الذي يصادف الاثنين، في خطوة تفيد بأن فتاوى تحريم الاحتفال بالمناسبة قد أصبحت من الماضي.

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وتقدم مفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، المحتفلين باليوم الوطني الذي يرمز لتوحيد البلاد بحدودها الحالية، وقال في كلمة بالمناسبة، ”منذ أن تأسستْ هذه المملكة وإلى يومنا هذا فإن نظام الحكم في هذه البلاد قائم على أسس متينة وقواعد راسخة لم يتزلزل مع الأحداث الجسام، بل ظل راسخًا وقويًّا في ظل عقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وخدمة الشعب والاهتمام بقضاياه“.

وأضاف آل الشيخ "السنون تلو السنين تمرّ والمملكة العربية السعودية بخير وعافية، وشعبها يعيش في أمن وأمان، وحكومتها تقوم بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن طوال العام، فاتحة أبوابها لجميع القاصدين والزوار من الحجاج والمعتمرين، موفرة لهم كل وسائل الراحة التي تيسر لهم القيام بمناسكهم بكل يسر وسهولة".

كما شارك عضو هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في المملكة، الشيخ عبد الله المطلق، في الاحتفالات، وقال في كلمة بالمناسبة، "اليوم الوطني هذا يوم جمع الله فيه الكلمة في هذه البلاد، ووحدها الملك عبد العزيز، هذه البلاد كانت متفرقة ومشتتة، وكانت كل قرية كأنها حكومة تقاتل القرية الأخرى، وكان الناس متفرقين، لا يجمعهم دين، ولا توحدهم كلمة، والعداوات منتشرة، وكان الجهل مخيمًا بأطنابه، والفقر ركز عقيرته في المجتمع، فوحد الله هذه البلاد وانتشر العلم والثقافة“.

وأضاف المطلق، ”أصبحت بلادنا في مقدمة الدول العربية تعليمًا واقتصادًا ووحدة وطنية، فهذه ثمار الجهود المشكورة للملك عبدالعزيز ورجاله، فوحدت هذه السعودية كلها في هذا اليوم، وهذا اليوم يعتبر تذكرّه نعمة، يجب عندما نتذكره وعندما يمرّ بنا أن نشعر بحالة آبائنا وأجدادنا، ثم نشعر بما منّ الله به علينا بعد أن جمع الكلمة، ووحد الصف".

همة حتى القمة

وقد تصدرت هاشتاقات #SaudiNationalDay89 ، #بابا_سلمان ، #همة_حتى_القمة #يا_بو_فهد #توحيد_السعودية ، الأكثر تداولا على موقع "تويتر".

ونشر المغردون السعوديون والخليجيون التهاني مصحوبة بصور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والامير محمد بن سلمان ولي العهد، كما نشروا فيديوهات للملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.

وغرد الداعية السعودي ، عائض القرني، عبر "تويتر"، ، قائلًا: "من لم يعرف حالنا قبل توحيد السعودية على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، فليسأل الأجداد وليقرأ التاريخ، الواجب علينا أن نشكر الله، وأن نصدق في بيعتنا لولاة أمرنا، وأن نكون أوفياء لوطننا، ولا نسمح لأي متربص أن يضرب لحمتنا الوطنية".