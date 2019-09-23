دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جوجل توقف التسجيلات الصوتية بالإعدادت الافتراضية في مساعدها الصوتي

أعلنت شركة جوجل عبر مدونتها أنها لن تقوم بحفظ التسجيلات الصوتيية الملتقطة للمستخدمين بالإعدادت الإفتراضية في مساعدها الصوتي.

حيث كشفت عدة تقارير في الفترة الأخيرة انتهاك جوجل لخصوصية المستخدم من خلال تعاقدها من موظفيين خارجيين للاستماع للتسجيلات الصوتية من أجل تحسين خدمات الترجمة التي تقدمها.

وكانت جوجل قد قامت بإيقاف العمل على حفظ التسجلات ومراجعتها آدمياً في يوليو الماضي، بعد تعديها على خصوصية المستخدمين واللغط الكبير الذي حدث على إثر وصولها لتسجيلات حساسة بحجة تحسين خدماتها.

وجاء نص إعلان الشركة بأنها ستقوم باستئناف عمل مراجعة التسجيلات الصوتية لكن من خلال استراتيجية خصوصية جديدة؛ تتمثل في خلو الإعدادت الإفتراضية من حفظ التسجيلات.

ووفقاً لسياسة الخصوصية الجديدة فإنه على غرار كون التسجيل الصوتية لن تكون إعداد افتراضي في المساعد، ستعزز الشركة إدارة المستخدم للنشاطاته الصوتية من خلال تبويب خاص بالنشاط والتسجيل الصوتي.

كما أنه من المفترض أن تقوم الشركة بمسح التسجيلات التي تم إصدارها وحفظها عن طريق الخطأ في الحالات التي لا يتم فيها ذكر كلمات التفعيل الخاصة بالمساعد كـ OK Google مثلاً.

حيث من المتوقع أن تطلق جوحل ميزة جديدة تضاف لإعدادت المساعد تُمكن المستخدم من تحديد مدى حساسية الاستجابة للكلمات المفتاحية فيه خلال سياق الحديث لتَجنب حفظ التسجيلات عن طريق الخط.

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والجدير بالذكر أن كل أليكسا أمازون وسيري آبل كانا من ضمن المساعدات الصوتية التي لجأ إليها مالكوها من أجل تحسين خدماتها الصوتية عبر مراجعة تسجبلات المستخدمين دون إذنِِ منهم، مما اضطر الشركتين للإعتداذ للجمهور وتغيير سياسات مراجعة التجسل بعد تسليط الضوء على انتهاكهم لخصوصيات المستخدمين.

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المصدر

Google

التدوينة جوجل توقف تسجيلات مساعدها الصوتي بالإعدادت الإفتراضية ظهرت أولاً على عالم التقنية.