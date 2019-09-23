دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هاتف vivo U10 قبل الإعلان الرسمي غداً ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة vivo في إعلانات تشويقية جديدة نشرت اليوم عن مجموعة من مواصفات سلسلة هواتف U قبل إعلان الشركة الرسمي غداً.

تعقد شركة vivo غداً 24 من سبتمبر مؤتمر للإعلان عن هاتف vivo U10، واليوم قدمت الشركة تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار الذي ينطلق بحجم 6.35 إنش في الشاشة مع جودة عرض HD بلس، مع نتوء القطرة في الشاشة.

ويأتي هاتف vivo U10 بمعالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويتميز بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

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من جانب أخر يضم هاتف vivo U10 بطارية بقدرة 5000 mAh، تدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W، كما يتميز الهاتف بنمط فائق مخصص للألعاب مع إهتزازات 4D.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف U10 بألوان الأسود والأزرق، كما يتوفر للبيع عبر Amazon في السوق الهندي، على أن تكشف الشركة عن السعر وموعد توفر الهاتف في الأسواق غداً.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هاتف vivo U10 قبل الإعلان الرسمي غداً ظهر على التقنية بلا حدود.