دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تؤكد إمكانية تثبيت خدمات جوجل بلاي على هاتف Mate 30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الصيني هواوي عن هواتف Mate 30 يوم 19 من سبتمبر، حيث جاءت الهواتف بدون ترخيص الأندوريد أو خدمات جوجل، إلا أن تسريبات مصورة جديدة تؤكد على إمكانية تثبيت خدمات جوجل على هاتف Mate 30 Pro.

تواجه شركة هواوي تحدي كبير في جذب المستخدمين لإصداراتها الجديدة من هواتف Mate 30 وMate 30 Pro، نظراً لحجب خدمات جوجل عن هذه الإصدارات مع القيود الأمريكية التي فرضت على الشركة.

ولقد جاءت سلسلة هواتف Mate 30 بواجهة EMUI 10 مع المصدر المفتوح لنظام تشغيل Android 10، لكن كبديل لخدمات جوجل، جاءت الإصدارات الجديدة بخدمات شركة هواوي مثبته على الهاتف، والتي قد لا تشكل مصدر جذب كبير لقطاع المستخدمين في الأسواق العالمية بشكل عام.

ولقد أكد Richard Yu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في تصريحات سابقة، على أن هواوي ترغب في الإستمرار بإستخدام منصة الأندوريد على هواتفها الذكية مع ترخيص جوجل.

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من جانب أخر لا تأتي هواتف Mate 30 بالتطبيقات المتوقعة من المستخدمين في متجر هواوي AppGallery، حيث تختفي أكثر التطبيقات شعبية ومنها الواتس اب، الفيس بوك، والإنستغرام، وسناب شات وغيرها من التطبيقات المفضلة لدى قطاع كبير من المستخدمين ومنها خدمات جوجل من الجي ميل، اليوتيوب، متصفح كروم، وأيضاً تطبيق خرائط جوجل.

وفي الوقت الذي تتوفر بعض البدائل في متجر التطبيقات من تطبيقات الطرف الثالث في Amazon على سبيل المثال، إلا أن حتى هذه التطبيقات معرضة للتعطل نتيجة لإعتمادها على حزمة خدمات جوجل.

ولقد إنتشرت اليوم تسريبات مصورة تؤكد على إمكانية تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل بلاي على هاتف Mate 30 Pro، حيث إستعرضت التسريبات محاولات تجريبية في الوقت الراهن لإيجاد حل أخر لتشغيل خدمات جوجل، حيث ظهرت خدمات جوجل بالفعل مثبته على الهاتف، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول كيفية تنفيذ عملية التثبيت خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تؤكد إمكانية تثبيت خدمات جوجل بلاي على هاتف Mate 30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.