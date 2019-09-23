دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy A20s بكاميرة ثلاثية وسعر 212 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت العملاق الكوري رسمياً عن هاتفها المتوسط Galaxy A20s الذي يتميز بشاشة Infinity-V، كما يضم كاميرة ثلاثية، ويتوفر بسعر 212 دولار.

أحدث الإصدارات المتوسطة من هواتف Galaxy A ينطلق اليوم بعنوان Galaxy A20s، والذي يأتي كخلفية لهاتف A20 الذي قدم سابقاً من سامسونج.

تقدم سامسونج هاتف Galaxy A20s مع شاشة بتصميم Infinity-V في النتوء العلوي، مع حجم 6.4 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 450 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

ويأتي هاتف Galaxy A20s بنظام تشغيل Android Pie، مع كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، وأيضاً مستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0 ويدعم تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف.

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كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy A20s بتصميم من البلاستيك 3D في الجهة الخلفية، مع ألوان متدرجة، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، وفتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 15W.

وتقدم سامسونج Galaxy A20s بألوات الأحمر، الأخضر، وأيضاً الأسود، حيث يتوفر للبيع اليوم في تايلند بسعر يبدأ من 212 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف رسمياً عن هاتف Galaxy A20s بكاميرة ثلاثية وسعر 212 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.