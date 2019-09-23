شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان عبر تويتر بمناسبة اليوم الوطنى: أنه يوم اعتزاز ونتطلع لغد مشرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة ، أنه يوم اعتزاز بالترايخ وترسيخ للوطن بين الأمم، والتطلعلغدٍ مشرق بالنماء والرخاء، داعيا الله أن يديم عليهم الأمن والاستقرار.

وقال خادم الحرمين عبر حسابه الرسمى على تويتر : نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده. إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

خادم الحرمين عبر تويتر