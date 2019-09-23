شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يعود للمملكة بعد زيارة للسعودية للقاء الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مملكة البحرين، بعد زيارة للسعودية التقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمدينة جدة.

وكان العاهل البحينى وخادم الحرمين الشريفين، عقدا جلسة مباحثات تركزت على العلاقات الأخوية المتميزة والمستجدات الراهنة في المنطقة ، وتطورات الأحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي.

Advertisements