شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: السعودية قادرة على التعامل مع آثار العمل التخريبي الجبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأعرب ملك مملكة البحرين الشقيقة لخادم الحرمين الشريفين عن استنكار البحرين ، وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكداً وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

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وشدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها، كما تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.



حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية،محمد بن عبدالله الجدعان، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ،ذ تميم بن عبدالعزيز السالم.



كما حضره من الجانب البحريني، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي الملك، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، و الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.