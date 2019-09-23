اخبار الخليج

ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الإندونيسى علاقات التعاون وسبل تنميتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الإندونيسى علاقات التعاون وسبل تنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز تقدم البلدين وازدهارهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه ولى عهد أبوظبى من رئيس إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث والتطورات التى تشهدها المنطقة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الإندونيسى علاقات التعاون وسبل تنميتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا