ولى عهد أبوظبى يبحث مع الرئيس الإندونيسى علاقات التعاون وسبل تنميتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز تقدم البلدين وازدهارهما.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه ولى عهد أبوظبى من رئيس إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث والتطورات التى تشهدها المنطقة.